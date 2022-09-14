Аршавин ответил, есть ли у него амбиции стать главным тренером

Экс-игрок «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о том, как складывается его работа в футболе после завершения карьеры игрока, а также ответил на прямые вопросы о том, желает ли он в перспективе тренировать.



«Некоторые менеджеры становятся главными тренерами, как Ротенберг в хоккее? Да, знаю. У меня таких амбиций нет. Мыслей тренировать не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они. Была мысль пойти учиться на категорию B. Вроде Быстров там всё организовал, но всё заглохло.



Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе. Это было несколько лет назад. Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе. Видите, даже приехал на матч болельщиков «Зенита» и «Динамо», раз есть свободное время. Мне тяжело будет без футбола, если он когда-нибудь уйдёт из моей жизни», – приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Новость по теме Андрей Аршавин рассказал, зачем на этой неделе ездил в Англию