Черышев-старший рассказал, как проходит адаптация его сына в составе «Венеции»

Известный российский тренер Дмитрий Черышев поделился подробностями прохождения адаптации своего сына Дениса Черышева в составе итальянской «Венеции».

«Немножко другой футбол по сравнению с Испанией. Плюс есть языковой барьер — и это хорошо, что Денис ещё говорит на испанском, русском и английском и отлично понимает тренера. Что касается адаптации, в команде очень много молодых ребят, которые должны прогрессировать и расти. Поэтому и был приглашён Денис, как пример, как футболист с огромным опытом. У Дениса задача не только влиться в состав, но еще и быть примером для всего коллектива», — сказал Дмитрий Черышев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что российский полузащитник Денис Черышев дебютировал за итальянскую «Венецию» 11 сентября. Знаковое событие случилось на 74-й минуте встречи с командой СПАЛ в рамках Серии В (второй дивизион страны). Матч завершился поражением оранжево-чёрно-зелёных со счётом 0:2.

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