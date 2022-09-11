«Венеция» Черышева проиграла СПАЛу в матче Серии В

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 5-го тура итальянской Серии В, в котором СПАЛ в своих стенах принимал «Венецию», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев. Эту встречу футболист начинал на скамейке запасных. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 мск.

Хозяева смогли отличиться в середине первого тайма. На 29-й минуте гол забил итальянский нападающий Андреа Ла Мантиа. На 38-й минуте «Венеция» сравняла счёт благодаря усилиям Йоэля Похьянпало, но судьи на VAR отменили забитый мяч. Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте встречи, что стало для него дебютом в стане клуба, но помочь своей команде не сумел. На 93-й минуте Маттиа Финотто установил итоговый счёт встречи — 2:0.

После этой победы СПАЛ набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Серии В. У «Венеции» остаётся четыре очка. Команда занимает 16-е место и находится в зоне вылета.

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