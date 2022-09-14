Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нгамалё объяснил, почему решил перейти в «Динамо»

Нгамалё объяснил, почему решил перейти в «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё рассказал, почему решил перейти в московский клуб из швейцарского «Янг Бойз».

«Почему я предпочёл «Динамо» швейцарскому чемпионату? «Динамо» — большой клуб с историей, я слышал о нём раньше. В «Динамо» мне рассказали о большом проекте на будущее, поэтому я здесь.

Что знал о клубе до перехода? Тут играл мой друг Н’Жье. Он всегда тепло отзывался о «Динамо», рассказывал какие-то вещи. Поэтому в переходе я даже не сомневался», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

28-летний полузащитник дебютировал за бело-голубых в матче 2-го тура группы С Кубка России с «Ахматом». «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. В следующем матче подопечные Славиши Йокановича встретятся дома с «Зенитом» (17 сентября, 19:00 мск) в рамках Российской Премьер-Лиги.

У «Динамо» второй по цене состав в России! Мощная закупка позволит бороться с «Зенитом»? У «Динамо» второй по цене состав в России! Мощная закупка позволит бороться с «Зенитом»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022