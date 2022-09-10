У «Динамо» второй по цене состав в России! Мощная закупка позволит бороться с «Зенитом»?

Казалось, «Динамо» затухает. Летом из клуба ушли Шиманьски, Моро, Бальбуэна, Варела и даже Н’Жье – почти все из них прошлой весной и были главной силой команды. При этом до последней недели трансферного окна активность клуба на рынке казалась минимальной. Да, взяли приличных защитников Фернандеса и Майсторовича (17 лет, 0 матчей в элитных дивизионах), израильского полузащитника Эдена Карцева (который в итоге уехал обратно). И всё. Какая тут борьба за медали? На одном Фомине, Захаряне и Тюкавине сезон точно не вытянуть.

Но потом понеслось – Маричал, Нгамалё, Норманн, Даса – четыре перехода за последние семь дней. «Динамо» обещало удивить – они это сделали. И очевидно не только вернули «Динамо» в список претендентов на золото, но и прилично удорожили состав. Теперь клуб на втором месте по общей стоимости – у них € 82,7 млн. Позади «Спартак» с € 76,9 млн. Впереди – «Зенит» с € 155,8 млн. Поэтому особо не удивляйтесь, если Питер следующий весной заберёт ещё один чемпионский титул. Вообще, «Динамо» потратило € 11,4 млн (если считать и платную аренду Норманна). Больше только «Локомотив» (€ 13,2 млн) и ЦСКА (€ 12 млн), меньше – у «Зенита» (€ 8 млн) и «Спартака» (€ 9,6 млн).

Логично провести параллели с предыдущим сезоном. Потому что почти все игроки призывались на конкретные позиции ушедших. Бальбуэну и Ордеца должны заменить Маричал и Фернандес. Если смотреть на статус и цену – новички слабее. Играли в своих странах, и выезд в Россию для них первый международный опыт. Зато они молоды и точно хотят показать себя здесь. Для них РПЛ – та самая площадка засветиться. Их карьера на старте, и вряд ли они мечтают быстро вернуться на родину, так что в «Динамо» точно не забьют на собственное развитие.

Роберто Фернандес Фото: РИА Новости

Экс-защитник «Витесса» Даса перешёл в клуб свободным агентом. Это уже другой сценарий – «Динамо» забрало игрока с приличным уровнем и опытом. Замена Вареле, который в прошлом сезоне закрывал правый фланг. Три сезона в Нидерландах – приличный индикатор качества. Так что вряд ли эта зона у команды ослабнет.

Возвращённый в Россию Матиас Норманн тоже приходит в «Динамо» с какой-то целью. Сложно поверить, что он не смог найти себе клуб в Англии, так ещё и отказался от сборной Норвегии просто так. В 26 лет бесцельно таким не жертвуют. По своим характеристикам он точно может заменить Моро. Безальтернативен разве что Шиманьски – Нгамалё футболист другой позиции.

Многие из этих парней вышли на матч с «Сочи», но команда уступила. Ожидать, что Йоканович тут же встроит их в группу, странно. Вся работа идёт на перспективу целого сезона. И у них вполне может получиться.