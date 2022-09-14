Новичок «Динамо» Даса: бан от УЕФА не проблема. Приехал в Россию играть в футбол

Защитник московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал отстранение российских клубов от участия от международных соревнований под эгидой УЕФА.



«Бан от УЕФА не проблема для меня. Приехал в Россию играть в футбол — здесь отличный чемпионат. Хочу проявить себя как человек и игрок», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, 29-летний израильтянин подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля, сыгравший в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов за «Витесс».



В составе «Динамо» Даса провёл две встречи: в Российской Премьер-Лиге с «Сочи» (1:2) и в Кубке России с «Ахматом» (2:1).