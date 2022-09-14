«Локо» надо прийти в себя перед «Спартаком». Сенников — о матче с «Краснодаром» в Кубке

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 14 сентября.

«Сейчас в кубковых матчах клубы проводят ротацию, и поэтому не очень понятно, чего ожидать от сегодняшней игры. В таких матчах наигрываются обойма и схема. Думаю, в матче с «Краснодаром» «Локомотиву» важно попытаться правильно сыграть тактически, что не особо получалось в последних встречах. На своём поле «Локомотив», конечно, будет стараться выиграть, потому что важно после всех этих поражений как-то реабилитироваться. Ну и перед матчем со «Спартаком» команде надо прийти в себя», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.