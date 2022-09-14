«Локо» надо прийти в себя перед «Спартаком». Сенников — о матче с «Краснодаром» в Кубке
Поделиться
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 14 сентября.
«Сейчас в кубковых матчах клубы проводят ротацию, и поэтому не очень понятно, чего ожидать от сегодняшней игры. В таких матчах наигрываются обойма и схема. Думаю, в матче с «Краснодаром» «Локомотиву» важно попытаться правильно сыграть тактически, что не особо получалось в последних встречах. На своём поле «Локомотив», конечно, будет стараться выиграть, потому что важно после всех этих поражений как-то реабилитироваться. Ну и перед матчем со «Спартаком» команде надо прийти в себя», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
15:00
-
14:51
-
14:50
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:11
-
14:06
-
14:06
-
14:05
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:35
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:09
Партнерский контент