Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локо» надо прийти в себя перед «Спартаком». Сенников — о матче с «Краснодаром» в Кубке

«Локо» надо прийти в себя перед «Спартаком». Сенников — о матче с «Краснодаром» в Кубке
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 14 сентября.

«Сейчас в кубковых матчах клубы проводят ротацию, и поэтому не очень понятно, чего ожидать от сегодняшней игры. В таких матчах наигрываются обойма и схема. Думаю, в матче с «Краснодаром» «Локомотиву» важно попытаться правильно сыграть тактически, что не особо получалось в последних встречах. На своём поле «Локомотив», конечно, будет стараться выиграть, потому что важно после всех этих поражений как-то реабилитироваться. Ну и перед матчем со «Спартаком» команде надо прийти в себя», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 14 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022