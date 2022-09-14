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Смолов: как бороться с похмельем? Если это отпуск, можно даже пивка хлестануть

Смолов: как бороться с похмельем? Если это отпуск, можно даже пивка хлестануть
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос, как лучше всего бороться с похмельем.

«Как бороться с похмельем? Зависит от времени года. Если это отпуск, то с этим можно не бороться, можно даже пивка хлестануть и во второй день окунуться. Это грамотно. Иногда второй день веселее, чем первый. Нужно терпеть, пить боржоми, энтеросгель. Но лучше просто не бухать», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи «AGENTSHOW».

Смолов вернулся в стан бело-голубых в предыдущее зимнее трансферное окно. До этого игрок выступал за «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом первенстве за железнодорожников и бело-голубых игрок забил 12 голов.

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