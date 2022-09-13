Смолов провёл 100-й матч за «Динамо» в игре с «Ахматом»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в игре Кубка России с «Ахматом» провёл 100-й матч за московский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В юбилейной игре форвард отметился голом.

Смолов вернулся в стан бело-голубых в предыдущее зимнее трансферное окно. До этого игрок выступал за «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом первенстве за железнодорожников и бело-голубых игрок забил 12 голов.

В минувшее трансферное окно стан команды Славиши Йокановича пополнили Эли Даса, Маттиас Норманн, Николас Маричаль, Муми Нгамалё и Роберто Фернандес. Из аренды в клуб вернулся Лука Гагнидзе. Сегодня бело-голубые обыграли «Ахмат» в Кубке России со счётом 2:1.