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Смолов: после того пенальти на ЧМ-2018 был жёсткий хейт, поэтому я немного закрылся

Смолов: после того пенальти на ЧМ-2018 был жёсткий хейт, поэтому я немного закрылся
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём формате жизни в настоящий момент, а также о хейте после неточного удара в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

«Сейчас мне ближе закрытый тихий формат жизни. Это проявилось сразу после того пенальти на ЧМ-2018. Тогда был жёсткий хейт в мой адрес, поэтому я немного закрылся. До этого, возможно, мне ближе был вариант с яркой и цитируемой публичностью.

Конкуренция? Учитывая мой характер, она не всегда шла мне на пользу. Хотя по-хорошему она должна мотивировать. Я, наверное, воспринимал конкуренцию как нечто личное и хотел какого-то большего внимания к себе из-за своего психотипа. А сейчас я нормально отношусь к этому», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи AGENTSHOW.

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