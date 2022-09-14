Смолов: после того пенальти на ЧМ-2018 был жёсткий хейт, поэтому я немного закрылся

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём формате жизни в настоящий момент, а также о хейте после неточного удара в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).



«Сейчас мне ближе закрытый тихий формат жизни. Это проявилось сразу после того пенальти на ЧМ-2018. Тогда был жёсткий хейт в мой адрес, поэтому я немного закрылся. До этого, возможно, мне ближе был вариант с яркой и цитируемой публичностью.



Конкуренция? Учитывая мой характер, она не всегда шла мне на пользу. Хотя по-хорошему она должна мотивировать. Я, наверное, воспринимал конкуренцию как нечто личное и хотел какого-то большего внимания к себе из-за своего психотипа. А сейчас я нормально отношусь к этому», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи AGENTSHOW.