Фёдор Смолов совершил роковую ошибку. И упустил уникальный шанс

Карьера нападающего пошла на спад после того самого пенальти четыре года назад.

Ровно четыре года назад, 7 июля 2018 года, сборная России провела один из лучших матчей в своей истории. Правда, закончился он драматичным поражением и вылетом в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Тогда наша команда превзошла все ожидания, выйдя из группы и одолев мощную Испанию в 1/8 финала. С хорватами играла уже максимально раскованная и уверенная в себе команда, но этого оказалось недостаточно.

Судьбу путёвки в полуфинал ЧМ-2018 решила серия пенальти. Первым пошёл бить Фёдор Смолов. Нападающий был надеждой и главной звездой сборной России перед стартом турнира, но быстро проиграл конкуренцию Артёму Дзюбе и превратился в игрока замены. А когда наступил момент Х, Смолов не справился — исполнил «паненку» и не забил. Потом свой удар не реализовал Марио Фернандес, и Россия вылетела. Но из-за стиля исполнения всем запомнилась именно неудача Смолова. Исповедь состоялась спустя полтора года.

«На тот момент я был не уверен в своих силах, точно, — признавал Смолов. — По прошествии времени хочу извиниться перед страной за тот пенальти. В своё оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения не была попыткой выделиться. Я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах, от растерянности».



Каким был Смолов до чемпионата мира? Дважды подряд лучший бомбардир РПЛ (20 голов в сезоне-2015/2016, в следующем — 18), второе место в розыгрыше-2017/2018 с 14 мячами. Итого: 52 гола за три сезона. Успехи Фёдора не остались незамеченными в Европе. Не секрет, что за российским нападающим охотилась дортмундская «Боруссия».

А за полгода до роковой ошибки на ЧМ-2018 Смолов мог перейти в «Вест Хэм». Если верить СМИ, лондонский клуб хотел арендовать Фёдора, а «Краснодар» был готов продать за € 12 млн. Судя по тому, что впоследствии говорил Смолов, трансфер был более чем реален.

Фёдор Смолов нападающий сборной России «Я решил не переходить. Жалею. У меня была травма, понял, что нужно восстановиться и набрать форму. А тут переход в другой клуб, в другой чемпионат…»

Что было после чемпионата мира? Смолов упустил возможность проявить себя на главном турнире в мировом футболе, а вместе с ней — уникальный шанс доказать европейским клубам, что такой нападающий им необходим. Тем летом Фёдор действительно покинул «Краснодар», но уехал не в топ-лигу, а в «Локомотив».

А потом наступил регресс. Смолов хоть и сменил команду, но от психологического давления после ЧМ-2018 не избавился. В новом розыгрыше РПЛ Фёдор забил всего семь голов — в два раза меньше, чем сезоном ранее.

Время шло, а ситуация не улучшалась. В первой половине сезона-2019/2020 Смолов отличился трижды в 14 матчах. Спасением карьеры могла стать аренда в «Сельту». В этом клубе россиян любят благодаря Александру Мостовому, который тащил команду в начале нулевых и заработал прозвище «Царь». Смолов успеха легенды не повторил: всего два мяча за полгода (правда, в ворота «Реала» и «Барселоны») никого не впечатлили, и нападающий вернулся в Россию. Новый сезон — снова меньше десятки голов. В розыгрыше-2020/2021 на счету Смолова оказалось семь мячей.

Фёдор Смолов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Возрождение Смолова произошло спустя три года после чемпионата мира. В прошлом сезоне Фёдор здорово стартовал в «Локомотиве», зимой перешёл в «Динамо» и продолжил забивать. В итоге он бронзовый призёр РПЛ и автор 12 голов. Вроде и хорошо, но всё равно грустно. Несколько лет назад казалось, что Смолов готов к прекрасной карьере в Европе. Сейчас Фёдору 32, и забивает он в России.