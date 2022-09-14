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Евгений Алдонин: матч «Урала» с ЦСКА — принципиальный для Виктора Гончаренко

Евгений Алдонин: матч «Урала» с ЦСКА — принципиальный для Виктора Гончаренко
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с «Уралом», который состоится сегодня, 14 сентября.

«Наверное, для Виктора Михайловича Гончаренко это немного принципиальный матч с бывшей командой, но не для всего «Урала». Гончаренко знает способности некоторых футболистов ЦСКА, возможно, это поможет «Уралу».

Будет ли произведена ротация у армейцев? Наверное, тут всё будет зависеть от состояния готовности футболистов. Думаю, что выйдет более-менее основной состав, чтобы не нарушать «химию», концентрацию игры. Но не исключаю, что могут выйти и те, кто получал меньше игрового времени», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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