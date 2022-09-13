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ЦСКА — «Урал», прогноз на матч Кубка России 14 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

ЦСКА — «Урал». Федотов испортит Гончаренко возвращение на «ВЭБ Арену»
Михаил Коробов
ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч Кубка России
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Камбэк белорусского специалиста в Москву, но теперь в роли гостя. Вряд ли его встретят с хлебом и солью.

14 сентября состоится матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» 14 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» (14.09.2022)

Фонбет Кубок России. Группа D
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 14 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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Как мы помним, этим летом главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов. Предсезонку его новые подопечные провели отнюдь не лучшим образом. За четыре товарищеских встречи одержали только одну победу – над «Сочи» (2:1). Поражения потерпели от слабого «Велеса» (0:2), «Зенита» (0:3) и «Пари НН» (0:2).

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Неудачи закалили наставника и армейцев. Проведя работу над ошибками, они потрясающе стартовали в РПЛ. За девять туров соревнования потерпели только одно поражение – от «Зенита» (1:2). Также сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (2:2) и «Ростовом» Валерия Карпина (0:0). В остальных встречах одержали победы, в том числе над «Краснодаром» (4:1).

Таким образом, ЦСКА закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» отставание составляет всего три очка. Недавно экс-наставник «Химок» Сергей Юран отметил, что красно-синие могут составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за победу в сезоне-2022/2023. Он предположил, что именно москвичи и петербуржцы разыграют золотые медали.

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Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Сочи» под руководством Владимира Федотова занял второе место. При этом у наставника было гораздо меньше ресурсов, нежели сейчас. Кстати, в это трансферное окно армейцы зря времени не теряли. Они здорово усилились, заключив контракты с отменными легионерами.

Присоединились к московскому клубу Виллиан Роша («Портимоненсе»), Мойзес («Интернасьонал»), Виктор Мендес («Унион Эспаньола»), Саша Зделар («Партизан») и Милан Гайич («Црвена Звезда»). Помимо того, вернулись из аренды Фёдор Чалов (из «Базеля») и Адольфо Гайч (из «Уэски»). Важно, что на адаптацию новичкам не потребовалось много времени.

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Всех перечисленных игроков, а также приобретённых в прошлое трансферное окно – Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину – Федотов умело встроил в собственную систему и приловчился наиболее эффективно использовать их сильные стороны. Отныне почти каждый матч армейцы восхищают качественными выступлениями, результативностью и индивидуальным мастерством.

«Урал» стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата России намного хуже, чем ЦСКА. Во всех четырёх первых турах соревнования екатеринбуржцы потерпели поражения. Уступили они как раз ЦСКА (0:2) и разгромно «Оренбургу» (0:3), а также «Краснодару» (1:3) и московскому «Спартаку» (0:2).

Из-за неудач Игорь Шалимов был уволен с поста главного тренера екатеринбургской команды. Следующий матч в чемпионате России – с «Факелом» – оранжево-чёрные провели под руководством исполняющего обязанности Евгения Аверьянова. Встреча завершилась ничейным результатом (0:0). После «шмелей» возглавил Виктор Гончаренко.

Последние несколько лет складываются для белорусского специалиста не лучшим образом. В преддверии минувшего сезона из-за плохих результатов и ухудшения психологической ситуации в коллективе от него избавился ЦСКА, а в середине прошлого сезона тренера уволил «Краснодар». Теперь же ему достался находящийся в чёрной полосе аутсайдер, а именно «Урал».

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Под руководством Гончаренко екатеринбуржцы провели пять матчей во всех официальных турнирах. Сначала они уступили во встречах 7-го и 8-го туров чемпионата России «Пари НН» (0:1) и «Зениту» (0:4), а также обыграли «Сочи» (2:0) в Кубке России. Затем проиграли в матче с «Динамо» (1:2) и не без удачи обыграли «Торпедо» (2:0).

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Думается, Гончаренко ждёт неудачное возвращение на «ВЭБ Арену». У армейцев невероятный тренер, качественнее состав и сыграннее команда. История очных встреч также всецело на стороне красно-синих. За последние 10 очных матчей екатеринбуржцы не одержали ни одной победы при трёх ничейных результатах. Думается, армейцы одержат верх и забьют не менее двух мячей.

За 10 матчей в текущем сезоне во всех официальных соревнованиях москвичи лишь три раза забили менее двух мячей за встречу. Екатеринбуржцы за этот же отрезок пропустили 17 голов. Очевидно, с обороной у них далеко не всё в порядке. Предполагаем, сыграет П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» 14 сентября 2022 года

Благодаря качественным усилениям и Владимиру Федотову ЦСКА потрясающе начал текущий сезон. За 10 встреч во всех официальных соревнованиях он потерпел только одно поражение – от «Зенита». Забили москвичи за этот отрезок 23 мяча. С «Уралом» у них не должно возникнуть проблем. Екатеринбуржцы пребывают в кризисе и много пропускают. Плюс они только-только сменили наставника. История очных встреч на стороне хозяев. Думается, они одержат победу и забьют не менее двух голов.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.78.

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