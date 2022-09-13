ЦСКА — «Урал». Федотов испортит Гончаренко возвращение на «ВЭБ Арену»

14 сентября состоится матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» 14 сентября 2022 года
Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.
Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» (14.09.2022)
Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 14 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Как мы помним, этим летом главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов. Предсезонку его новые подопечные провели отнюдь не лучшим образом. За четыре товарищеских встречи одержали только одну победу – над «Сочи» (2:1). Поражения потерпели от слабого «Велеса» (0:2), «Зенита» (0:3) и «Пари НН» (0:2).
Сёмин: Сперцян и Захарян — драгоценные камни чемпионата России.
Неудачи закалили наставника и армейцев. Проведя работу над ошибками, они потрясающе стартовали в РПЛ. За девять туров соревнования потерпели только одно поражение – от «Зенита» (1:2). Также сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (2:2) и «Ростовом» Валерия Карпина (0:0). В остальных встречах одержали победы, в том числе над «Краснодаром» (4:1).
Таким образом, ЦСКА закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» отставание составляет всего три очка. Недавно экс-наставник «Химок» Сергей Юран отметил, что красно-синие могут составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за победу в сезоне-2022/2023. Он предположил, что именно москвичи и петербуржцы разыграют золотые медали.
Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Сочи» под руководством Владимира Федотова занял второе место. При этом у наставника было гораздо меньше ресурсов, нежели сейчас. Кстати, в это трансферное окно армейцы зря времени не теряли. Они здорово усилились, заключив контракты с отменными легионерами.
Присоединились к московскому клубу Виллиан Роша («Портимоненсе»), Мойзес («Интернасьонал»), Виктор Мендес («Унион Эспаньола»), Саша Зделар («Партизан») и Милан Гайич («Црвена Звезда»). Помимо того, вернулись из аренды Фёдор Чалов (из «Базеля») и Адольфо Гайч (из «Уэски»). Важно, что на адаптацию новичкам не потребовалось много времени.
Власти Башкортостана подозревают Газизова в присвоении 105 млн рублей.
Всех перечисленных игроков, а также приобретённых в прошлое трансферное окно – Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину – Федотов умело встроил в собственную систему и приловчился наиболее эффективно использовать их сильные стороны. Отныне почти каждый матч армейцы восхищают качественными выступлениями, результативностью и индивидуальным мастерством.
«Урал» стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата России намного хуже, чем ЦСКА. Во всех четырёх первых турах соревнования екатеринбуржцы потерпели поражения. Уступили они как раз ЦСКА (0:2) и разгромно «Оренбургу» (0:3), а также «Краснодару» (1:3) и московскому «Спартаку» (0:2).
Из-за неудач Игорь Шалимов был уволен с поста главного тренера екатеринбургской команды. Следующий матч в чемпионате России – с «Факелом» – оранжево-чёрные провели под руководством исполняющего обязанности Евгения Аверьянова. Встреча завершилась ничейным результатом (0:0). После «шмелей» возглавил Виктор Гончаренко.
Последние несколько лет складываются для белорусского специалиста не лучшим образом. В преддверии минувшего сезона из-за плохих результатов и ухудшения психологической ситуации в коллективе от него избавился ЦСКА, а в середине прошлого сезона тренера уволил «Краснодар». Теперь же ему достался находящийся в чёрной полосе аутсайдер, а именно «Урал».
Под руководством Гончаренко екатеринбуржцы провели пять матчей во всех официальных турнирах. Сначала они уступили во встречах 7-го и 8-го туров чемпионата России «Пари НН» (0:1) и «Зениту» (0:4), а также обыграли «Сочи» (2:0) в Кубке России. Затем проиграли в матче с «Динамо» (1:2) и не без удачи обыграли «Торпедо» (2:0).
Дзюба проваливается в Турции. Пора домой.
Думается, Гончаренко ждёт неудачное возвращение на «ВЭБ Арену». У армейцев невероятный тренер, качественнее состав и сыграннее команда. История очных встреч также всецело на стороне красно-синих. За последние 10 очных матчей екатеринбуржцы не одержали ни одной победы при трёх ничейных результатах. Думается, армейцы одержат верх и забьют не менее двух мячей.
За 10 матчей в текущем сезоне во всех официальных соревнованиях москвичи лишь три раза забили менее двух мячей за встречу. Екатеринбуржцы за этот же отрезок пропустили 17 голов. Очевидно, с обороной у них далеко не всё в порядке. Предполагаем, сыграет П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.78.
Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» 14 сентября 2022 года
Благодаря качественным усилениям и Владимиру Федотову ЦСКА потрясающе начал текущий сезон. За 10 встреч во всех официальных соревнованиях он потерпел только одно поражение – от «Зенита». Забили москвичи за этот отрезок 23 мяча. С «Уралом» у них не должно возникнуть проблем. Екатеринбуржцы пребывают в кризисе и много пропускают. Плюс они только-только сменили наставника. История очных встреч на стороне хозяев. Думается, они одержат победу и забьют не менее двух голов.
Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.78.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Каррера: если заменить российских судей на итальянских, ничего не изменится.
Футболисты «Барселоны» враждебно настроены к Томасу Мюллеру.
Мостовой: спрашивал об Абаскале в Испании — его никто не знает!
Бейл: Штутгарт уговаривал меня приостановить контракт с «Крыльями».
Роналду отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.
- 13 сентября 2022
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:31
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:18
-
04:28
-
03:47
-
03:00
- 12 сентября 2022
-
22:56
-
22:18
-
21:39