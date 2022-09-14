«Никак не оскорблял судью». Игрок «Амкала» Карпов — об удалении в матче со «Звездой» в КР

Футболист «Амкала» Антон Карпов прокомментировал своё удаление в матче Кубка России со «Звездой».
«За что получил первую жёлтую? Не знаю. За то, что говорил им, что там штрафной, показывал. Я никак не оскорблял судью. Говорю: «Реф, посмотри, это штрафной!» Он берёт и жёлтую показывает. Вторую тоже за фол получил», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Санкт-петербургская «Звезда» одержала победу над любительским клубом «Амкал» в серии пенальти в рамках 1/64 финала Кубка России. Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.
«Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).
- 14 сентября 2022
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