Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября, турнирная таблица
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14 сентября завершился 2-й тур Лиги чемпионов. Состоялись матчи групп A, E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа А
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Наполи» (Италия) — 0:3
Группа E
«Милан» (Италия) — «Динамо Загреб» (Хорватия) — 3:1
«Челси» (Англия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:1
Группа F
«Шахтёр» (Украина) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1
«Реал» (Испания) – «РБ Лейпциг» (Германия) — 2:0
Группа G
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 2:1
«Копенгаген» (Дания) — «Севилья» (Испания) — 0:0
Группа H
«Ювентус» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «ПСЖ» (Франция) — 1:3
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
Комментарии
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