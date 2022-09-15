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Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября, турнирная таблица
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14 сентября завершился 2-й тур Лиги чемпионов. Состоялись матчи групп A, E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа А

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Наполи» (Италия) — 0:3

Группа E

«Милан» (Италия) — «Динамо Загреб» (Хорватия) — 3:1
«Челси» (Англия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:1

Группа F

«Шахтёр» (Украина) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1
«Реал» (Испания) – «РБ Лейпциг» (Германия) — 2:0

Группа G

«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 2:1
«Копенгаген» (Дания) — «Севилья» (Испания) — 0:0

Группа H

«Ювентус» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «ПСЖ» (Франция) — 1:3

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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