Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве матча с «Лейпцигом»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).
«Мы обыграли сильную команду, которая заставила нас очень усердно работать ради победы. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, и состояние поля не способствовало этому.
В перерыве тренер сказал нам, что он хотел бы изменить и улучшить в нашей игре. После этого мы стали играть лучше. Возможно мы не стали играть опаснее, но главное было в том, что мы использовали свои шансы.
ыло важно начать наше выступление с двух побед подряд. Теперь, если мы сможем выиграть два наших матча у «Шахтера», мы почти обеспечим себе выход из группы», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.
В следующем туре «Реал» встретится с «Шахтёром».
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