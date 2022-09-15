Экс-тренер Головина: повышенный травматизм не позволяет Саше раскрыться в полной мере

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, за счёт чего полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на серьёзный европейский уровень.
«Были верно расставлены приоритеты. Люди, которые с Сашей работали, правильно его направляли. В клубе с ним была проведена большая работа. Всем было понятно, что это перспективный парень, который при должном подходе может добиться успеха. У нас в сборных Головин тоже пытался добиться максимальных результатов и прогрессировал из года в год.
Я думаю, что именно сейчас, когда Головин вошёл в расцвет возраста физиологически и ментально, освоился в европейском чемпионате, он находится на лучшей площадке для старта в более сильный клуб. Но для трансфера должно сойтись много факторов: мало получить предложение от более амбициозной команды. Нужно ещё, чтобы оно устроило футболиста и его клуб. По всей видимости, пока такого приглашения нет. Поэтому он остаётся в «Монако». К сожалению, повышенный травматизм не позволяет ему в полной степени раскрыться», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 сентября 2022
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