Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

Абаскаль прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с «Факелом». Встреча закончилась со счётом 3:0.

«Мы не пропустили голов и победили на домашней арене. В футболе не бывает лёгких матчей. Ребята показали своё отношение, хороший уровень готовности. Очень важно, что три гола забили трое наших нападающих. У нас есть хорошая конкуренция. Что касается самого Кубка, приятно, что мы победили, но уже сейчас начинаем думать о последней игре в чемпионате перед паузой», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» прервал серию из двух поражений подряд во всех турнирах.

Новость по теме
Абаскаль оценил дебют защитника Михи Мевли в составе «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022