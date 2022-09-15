Абаскаль прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с «Факелом». Встреча закончилась со счётом 3:0.
«Мы не пропустили голов и победили на домашней арене. В футболе не бывает лёгких матчей. Ребята показали своё отношение, хороший уровень готовности. Очень важно, что три гола забили трое наших нападающих. У нас есть хорошая конкуренция. Что касается самого Кубка, приятно, что мы победили, но уже сейчас начинаем думать о последней игре в чемпионате перед паузой», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спартак» прервал серию из двух поражений подряд во всех турнирах.
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