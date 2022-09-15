Мележиков: спортивным директором «Спартака» будет иностранец

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что новым спортивным директором клуба будет иностранец. Ранее коллектив покинул Лука Каттани, который был спортивным директором.



«Перемены будут большие. Спортивный директор-иностранец будет назначен в ближайшее время. Когда? Думаю, скоро», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 15 сентября, «Спартак» в матче Кубка России разгромил «Факел» со счётом 3:0.

Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового. На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который уверенно реализовал голевой момент. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Спартака» — 3:0.