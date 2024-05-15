Антонин Кински: Личка — скромный парень, его победа в РПЛ будет большим достижением

Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Если Личка выиграет РПЛ, это будет большое достижение, потому что даже Петржеле не удалось стать чемпионом с «Зенитом». Сейчас ещё не всё решено, но шанс большой. Я очень рад за Марцела. Мне кажется, что он очень скромный парень, который показал свои тренерские качества ещё в «Оренбурге». Я видел, что его бывшая команда может вылететь из РПЛ», — сказала Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.