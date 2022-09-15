Нападающий «Лацио» Иммобиле высказался о поражении римлян от «Мидтьюлланна» со счётом 1:5

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгромное поражение своей команды со счётом 5:1 от датской команды «Мидтьюлланн».
«Я чувствую необходимость извиниться перед болельщиками, которые проделали весь этот путь из Рима. Завтра мы пересмотрим всё это и выясним, чего не хватало в нашем выступлении, что могло обеспечить такой результат.
Проще говоря, мы словно не выходили сегодня на поле. Мы недооценили встречу, и вы платите за это на таком уровне. Мы хотели сделать шаг вперёд, но вместо этого сделали 10 шагов назад. Предстоит ещё много работы. Мы думали, что нашли определённую основательность и последовательность, но мы снова её потеряли», — сказал Иммобиле в эфире Sky Sport Italia.
Это поражение стало для римлян четвёртым во всей истории, когда они пропустили пять и более голов в одной встрече. Ранее они терпели поражения от «Ланса» (0:6, 1977 год), «Тенерифе» (3:5, 1996) и «Валенсии» (2:5, 2000).
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней
- 15 сентября 2022
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:28