Нападающий «Лацио» Иммобиле высказался о поражении римлян от «Мидтьюлланна» со счётом 1:5

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгромное поражение своей команды со счётом 5:1 от датской команды «Мидтьюлланн».

«Я чувствую необходимость извиниться перед болельщиками, которые проделали весь этот путь из Рима. Завтра мы пересмотрим всё это и выясним, чего не хватало в нашем выступлении, что могло обеспечить такой результат.

Проще говоря, мы словно не выходили сегодня на поле. Мы недооценили встречу, и вы платите за это на таком уровне. Мы хотели сделать шаг вперёд, но вместо этого сделали 10 шагов назад. Предстоит ещё много работы. Мы думали, что нашли определённую основательность и последовательность, но мы снова её потеряли», — сказал Иммобиле в эфире Sky Sport Italia.

Это поражение стало для римлян четвёртым во всей истории, когда они пропустили пять и более голов в одной встрече. Ранее они терпели поражения от «Ланса» (0:6, 1977 год), «Тенерифе» (3:5, 1996) и «Валенсии» (2:5, 2000).

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