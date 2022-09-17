Александр Зубков: Черчесов не зашёл в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт

Украинский полузащитник «Шахтёра» Александр Зубков рассказал о взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым во время его выступления за «Ференцварош».

«Отношения между тренером и мной как игроком не вызывали проблем. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы успокоиться. Однако всё это было психически тяжело. Правда, не Черчесов вошёл в Украину с оружием.



Но паспорт есть паспорт, он делает свою работу. Он имеет российское гражданство, оставившее в его голове некую двойственность. Трудно было объяснить самому себе. Нелегко описать мои ощущения от всего этого», — приводит слова Зубкова Sport.tvp.pl.

Напомним, Зубков выступал за «Ференцварош» с 2020 по 2022 год, после чего игрок перешёл в «Шахтёр».

Станислав Черчесов тренируется со штангой