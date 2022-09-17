Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зубков: Черчесов не зашёл в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт

Александр Зубков: Черчесов не зашёл в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
Комментарии

Украинский полузащитник «Шахтёра» Александр Зубков рассказал о взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым во время его выступления за «Ференцварош».

«Отношения между тренером и мной как игроком не вызывали проблем. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы успокоиться. Однако всё это было психически тяжело. Правда, не Черчесов вошёл в Украину с оружием.

Но паспорт есть паспорт, он делает свою работу. Он имеет российское гражданство, оставившее в его голове некую двойственность. Трудно было объяснить самому себе. Нелегко описать мои ощущения от всего этого», — приводит слова Зубкова Sport.tvp.pl.

Напомним, Зубков выступал за «Ференцварош» с 2020 по 2022 год, после чего игрок перешёл в «Шахтёр».

Станислав Черчесов тренируется со штангой

«Почти вся острота шла от Головина, но мы-то его знаем». Черчесов – после побед в Европе «Почти вся острота шла от Головина, но мы-то его знаем». Черчесов – после побед в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022