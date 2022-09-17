Кураньи: с «Зенитом» будет сложно, но верю, что «Динамо» победит
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Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт сегодня, 17 сентября. Начало встречи – в 19:00 мск. Он отметил, что московская команда имеет хорошие шансы победить, но матч получится сложным.
«Динамо» играет хорошо. С «Зенитом» будет очень сложный матч, потому что у них сильная команда. Но надеюсь и верю, что «Динамо» победит», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 23 очка, «Динамо» (16) идёт седьмым. Последний очный матч между этими соперниками завершился ничейным исходом – 1:1.
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