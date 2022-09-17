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Главный тренер ЦСКА Федотов предположил, что Дивеев получил серьёзную травму

Главный тренер ЦСКА Федотов предположил, что Дивеев получил серьёзную травму
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о повреждении, которое получил защитник Игорь Дивеев в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«У Дивеева есть повреждение. Обследование покажет степень серьёзности. По первым моментам оно серьёзное. Дивеев неудачно приземлился и подвергнул ногу», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречалось с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0. «Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

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