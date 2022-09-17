Тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после поражения от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал ход сегодняшней встречи.

«Первая часть игры — до удаления, вторая — после. В первом тайме мы понимали силу «Зенита». Они владели мячом, но остроты почти не было. Пытались убегать в контратаки. После удаления нам не хватило сил перевернуть игру. Хотя пытались», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам матча «Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на своём поле. Московское «Динамо» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».