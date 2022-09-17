Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В атаке смогли забить, в защите сыграли неплохо. Нервная и трудная работа. «Динамо» хорошо укрепилось, здесь в Москве всегда играем не очень. Поэтому рад заслуженной победе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам матча «Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на своём поле. Московское «Динамо» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».