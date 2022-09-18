А. Кержаков отреагировал на новость, что Малком и Клаудиньо могут получить гражданство РФ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о возможном получении российского гражданства футболистами санкт-петербургского клуба Малкомом и Клаудиньо.
«Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство? Во-первых, если это на самом деле произойдёт, в «Зенит» можно будет пригласить ещё двух легионеров. Во-вторых, если нас в ближайшее время вернут на международную арену, то это будет усиление нашей сборной. Но учитывая, что кто-то из них играл в олимпийской сборной — не знаю реально ли это. Бразильцы в таком юном футбольном возрасте редко меняют гражданство. Они надеются на то, что у них будет шанс проявить себя в национальной сборной», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 18 сентября 2022
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