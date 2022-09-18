Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 22 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провёл за «Зенит» 10 матчей, в которых записал в свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.
Клаудиньо, в свою очередь, защищает цвета «Зенита» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом из Санкт-Петербурга также рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн. На счету Клаудиньо 1 гол и 2 результативные передачи в 7 играх.
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