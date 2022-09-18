Наумов: победа «Локомотива» в Кубке России может стать переломной. Он даст бой «Спартаку»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«После победы над «Краснодаром» в Кубке у «Локомотива» должно быть хорошее настроение. Думаю, оно должно повлиять на команду в матче со «Спартаком». Мне кажется, «Локомотив» сегодня может победить, потому что они были так рады кубковой победе. Возможно, та победа, хоть и по пенальти, может стать переломной. «Локомотив» сегодня обязательно даст «Спартаку» бой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.