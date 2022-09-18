Видеообзор победы «Краснодара» над «Химками»

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 16:30 мск.
Хозяева встречи вышли вперёд уже на седьмой минуте матча — отличился Эдуард Сперцян после передачи Жоау Педро. На 33-й минуте Никита Кривцов укрепил преимущество своей команды, ассистировал ему автор первого гола — Сперцян. На 57-й минуте Илья Кухарчук сумел сократить отставание гостей после передачи Дениса Глушакова. На 96-й минуте матча южане смогли забить свой третий мяч — забил Максим Кутовой. Итоговая победа «Краснодара» — 3:1.
После этой победы «Краснодар» набрал 20 очков и сравнился по этому показателю с ЦСКА. У «Химок» остаётся в активе восемь набранных очков, команда расположилась на 13-м месте чемпионата.
- 18 сентября 2022
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