Гендиректор «Уфы» Газизов жёстко раскритиковал работу арбитра в матче с «Краснодаром-2»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о работе судей в матче Первой лиги с «Краснодаром-2» (2:1).

«Арбитр нам ещё 11 жёлтых дал. Явно сегодня хотел, чтобы мы не победили. Пока будут такие рефери в российском футболе, мы никуда не двинемся. Понятно, что мы все можем ошибаться. Если он не поплыл, но почему-то только в нашу сторону плыл, то это предвзятое судейство.



У «Краснодара» молодые ребята: кричат и падают от любого столкновения, но это футбол. К сожалению, игра не получилась. Эмоции преобладали над другим. Красная карточка и жёлтые — судейские ошибки. Судья просто помешал игре.



Будет ли обращение по судейству? Я сейчас выхожу в информационное поле, говорю, что я считаю. Естественно, мы свои виденья в экспертную комиссию отправим, а там пусть решают. Мы посмотрели его статистику за 100 матчей: у него на каждую игру в среднем пять жёлтых карточек, каждая третья игра — красная. Мне кажется, он правила ПДД плохо знает.



К сожалению, мы с этим сталкиваемся, и это портит футбол. Футбол — мужской вид спорта, агрессивный. Ребята молодцы, что перетерпели. Очень неприятно, когда тебя придушивают. Команда тоже начинает нервничать, появляются недовольства. Стадион сегодня тоже кричал не очень хорошо про рефери. В каждой профессии есть свои издержки», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.