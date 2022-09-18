Валерий Карпин одним словом оценил игру «Спартак» — «Локомотив»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил игру московских «Спартака» и «Локомотива» (1:0 в пользу красно-белых) в 10-м туре РПЛ.
«Как игра? Нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте. Красно-белые нанесли 14 ударов по воротам соперника (шесть — в створ), железнодорожники — шесть ударов (три — в створ). По владению мячом было примерное равенство (59% у «Спартака», 49% у «Локомотива»). Гильермо Абаскаль использовал четыре замены, Йозеф Циннбауэр — все пять.
Матч «Спартака» и «Локомотива» был последним в чемпионате России перед паузой на игры сборных. Турнир возобновится 1 октября.
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