Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»

Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-белые доминировали по ходу всей половины встречи, о чём говорит статистика ударов — 12-1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В конце концов преимущество по моментам реализовалось в гол. На 35-й минуте «Спартак» прорвал оборону железнодорожников, никем не прикрытый Данил Пруцев вывел на свободную зону Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент, пробив из-под ноги защитника — 1:0.

Во втором тайме обе команды имели явные голевые моменты для того, чтобы увеличить количество забитых мячей встречи, но сделать этого не смогли. Финальный свисток арбитра встречи Кирилла Левникова сигнализировал о победе «Спартака» со счётом 1:0.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Соболев – 35'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022