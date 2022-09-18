Карпин: за ситуацией с Киргизией не слежу. Скажут — поедем, скажут не ехать — не поедем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проведении матча национальной команды с Киргизией в товарищеской встрече.

«За ситуацией с Киргизией не слежу. Нечего комментировать. Никакой обеспокоенности нет. Скажут — поедем, скажут не ехать — не поедем. Запасной вариант? Не знаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.