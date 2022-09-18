Циннбауэр: если брать первый тайм со «Спартаком», то «Локо» нужно тренировать всё

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 прокомментировал ход встречи в первом тайме, а также выход на поле защитника Ивана Кузьмичёва.

«Кузьмичёв сыграл 45 минут в прошлой игре, сегодня он заслужил отыграть полный матч, тем более Едвай травмирован. Над чем нужно работать? Если брать первый тайм, нам надо тренировать всё. А вообще, нам надо работать над нашей эффективностью и воплощать моменты в голы», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.