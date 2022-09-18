Циннбаэур: буду ли я готовить «Локомотив» в паузу на сборные? Не могу ответить на вопрос

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Спартака» со счётом 1:0 прокомментировал ход встречи, а также высказался насчёт того, будет ли он тренировать команду во время паузы на игры национальных команд.

«В Кубковой игре «Локомотив» играл хорошо. Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайм, команда будет выигрывать. У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдёт на пользу, ребята отдохнут.



Уверен ли я, что буду готовить команду в паузу на сборные? Не могу ответить на этот вопрос», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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