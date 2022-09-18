Слуцкий назвал 30-35 минут игры с «Волгарём» лучшими по качеству для «Рубина» в сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды над «Волгарём» (3:2) в матче 10-го тура Первой лиги.
«Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 – думаю, лучшие по качеству в этом сезоне. Конечно, когда соперник остается вдесятером и у тебя есть преимущество в два мяча, нужно играть гораздо более солидно. Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса. Те пропущенные мячи и то как мы играли, имея большое преимущество и по счёту, и численное, вызывает вопросы для столь опытной команды. Имею в виду в плане не сыгранности друг с другом, а в плане игроков, которые были на поле. Это такая ложка дёгтя, причём достаточно большая», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
- 18 сентября 2022
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