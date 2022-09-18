Умяров рассказал, что Бальде извинился перед игроками «Спартака» за свою дисквалификацию

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал об извинениях нападающего красно-белых Кейта Бальде, которого дисквалифицировали за провал допинг-контроля.
«Видно, что Бальде — игрок, который имеет очень сильные качества, поигравший в серьёзных чемпионатах.
Правда ли, что он извинился? Да! Он сказал, как есть: «Ребята, я хочу, чтобы вы знали…» и рассказал всю ситуацию. Что рассказал? Была игра — позвали на допинг-контроль. Но этот самый человек пропал из виду, потому что тренер закрыл раздевалку. Не знаю точно, но имеем, что имеем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
- 18 сентября 2022
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