Абаскаль рассказал об общении с Бальде после дисквалификации
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Кейта Бальде из-за допинг-контроля.
«С Бальде мы общались. Мы одна команда, одна семья, поговорили в наших стенах, о том, что произошло. Сейчас мы ждём, какой будет срок, будут ли санкции», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
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