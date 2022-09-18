Цорн не стал отвечать на вопрос о кредите доверия «Локомотива» к Циннбауэру

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать возможное увольнение главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и назначение другого специалиста на эту должность.

«Изменения в тренерском штабе? Спокойно обсудим. Пока я не готов это комментировать. Есть ли кредит доверия Циннбауэру? Не готов комментировать», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.