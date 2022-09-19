Соболев: может быть, я реально нетехничный футболист

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев допустил, что он действительно является нетехничным футболистом, за что его часто критикуют болельщики. Также форвард высказался о победе в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).
«Некоторые говорят, что я нетехничный футболист, но как тогда забил два красивых гола? Может быть, я реально нетехничный, просто так забивать получается.
Матч с «Локомотивом» был тяжёлым, по темпу игра была сильная, я подустал. После игр всегда тяжело засыпать», — сказал Соболев на видео в телеграм-канале сборной России.
Напомним, вчера, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев.
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