Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев: может быть, я реально нетехничный футболист

Соболев: может быть, я реально нетехничный футболист
Комментарии

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев допустил, что он действительно является нетехничным футболистом, за что его часто критикуют болельщики. Также форвард высказался о победе в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Некоторые говорят, что я нетехничный футболист, но как тогда забил два красивых гола? Может быть, я реально нетехничный, просто так забивать получается.

Матч с «Локомотивом» был тяжёлым, по темпу игра была сильная, я подустал. После игр всегда тяжело засыпать», — сказал Соболев на видео в телеграм-канале сборной России.

Напомним, вчера, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев.

Зря переживали за «Спартак»! Это «Локомотив» ещё легко отделался Зря переживали за «Спартак»! Это «Локомотив» ещё легко отделался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022