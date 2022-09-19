Канищев: с чемпионом России всё понятно, у «Зенита» нет конкурентов. Все выглядят печально

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о конкуренции санкт-петербургскому «Зениту» со стороны других команды Российской Премьер-Лиги в борьбе за чемпионский титул.
«Думаю, с чемпионом страны всё понятно. У «Зенита» нет конкурентов, все выглядят печально. Конечно, это обусловлено подбором игроков, и только. Футболисты определяют состоятельность команды. В других командах, к сожалению, нет достойных игроков», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, в последнем туре российского чемпионата «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0. После этой встречи в активе подопечных Сергея Семака 26 набранных очков, что помогает им уверенно возглавлять турнирную таблицу. У идущего на втором месте «Ростова» 22 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА — у него 20 очков.
Гурцкая: бразильцы в «Зените» для удовольствия одного человека:
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