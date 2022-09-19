Эксперты назвали вероятность того, что «Зенит» упустит чемпионство РПЛ в сезоне-2022/2023

В РПЛ вчера завершился 10-й тур. Позади треть дистанции. Лидирует, как и ожидалось, «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга в 10 матчах одержал восемь побед и дважды сыграл вничью. Команда Сергея Семака набрала 26 очков и на четыре балла опережает ближайшего преследователя — «Ростов».



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Букмекеры принимают ставки как на то, что «Зенит» станет чемпионом, так и на то, что сине-бело-голубые упустят золотые медали. Поставить на то, что зенитовцы выиграют чемпионат в пятый раз подряд, можно с коэффициентом 1.10, это примерно 83% вероятности.

Сделать ставку на то, что «Зенит» не сможет победить в сезоне-2022/2023, можно с коэффициентом 5.50. Это соответствует 17%.



В 11-м туре 2 октября «Зенит» встретится с «Ростовом», два лидера чемпионата сыграют между собой.



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