Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали вероятность того, что «Зенит» упустит чемпионство РПЛ в сезоне-2022/2023

Эксперты назвали вероятность того, что «Зенит» упустит чемпионство РПЛ в сезоне-2022/2023
Комментарии

В РПЛ вчера завершился 10-й тур. Позади треть дистанции. Лидирует, как и ожидалось, «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга в 10 матчах одержал восемь побед и дважды сыграл вничью. Команда Сергея Семака набрала 26 очков и на четыре балла опережает ближайшего преследователя — «Ростов».

Прогнозы на все матчи дня — здесь.

Букмекеры принимают ставки как на то, что «Зенит» станет чемпионом, так и на то, что сине-бело-голубые упустят золотые медали. Поставить на то, что зенитовцы выиграют чемпионат в пятый раз подряд, можно с коэффициентом 1.10, это примерно 83% вероятности.

Сделать ставку на то, что «Зенит» не сможет победить в сезоне-2022/2023, можно с коэффициентом 5.50. Это соответствует 17%.

В 11-м туре 2 октября «Зенит» встретится с «Ростовом», два лидера чемпионата сыграют между собой.

10 лучших экспрессов на сегодня.

РФС просит УЕФА наказать главного тренера сборной Украины.

Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.

Сергей Овчинников: у Кокорина получилась выдающаяся карьера!

Символическая сборная по итогам 10-го тура РПЛ.

Защитник «Динамо» Сазонов решил выступать за сборную Грузии.

Экспресс на 19 сентября: Кононов побеждает с Тулой, «Малага» идёт ко дну Экспресс на 19 сентября: Кононов побеждает с Тулой, «Малага» идёт ко дну
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022