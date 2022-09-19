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Арбитр Федотов: Карасёв поставил Захаряна на место – нечего кидаться на арбитров

Арбитр Федотов: Карасёв поставил Захаряна на место – нечего кидаться на арбитров
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасёва, который обслуживал встречу «Динамо» и «Зенита» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Карасёв отлично отработал матч повышенной сложности. На нытьё от «Динамо» не нужно обращать внимания — всё было по делу. Вторая карточка Фернандесу бесспорная — это срыв перспективный атаки. Никаких вопросов быть не может. Что касается карточки Захаряну, тот тут всё по делу — Сергей поставил его на место: нечего кидаться так на арбитров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, матч закончился победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0, голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

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