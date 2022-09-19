Отец Сазонова: Саба никого не предавал. У него две родины — он выбрал одну из них
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Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, прокомментировал выбор сына в пользу выступления за сборную Грузии.
«Сейчас начинают говорить о каком-то предательстве. Но какое это предательство? Мы предали «Зенит» и «Динамо», чьим воспитанником является Саба? Нет, конечно. Мы давно ждали от сборной России приглашения. Но были только контакты с администратором, который не мог объяснить, зачем он постоянно запрашивает паспорт и размер одежды. От него никогда не было ответа, что это для вызова в сборную.
У Сабы две родины, и он выбрал родину одного из своего родителей. Не вижу в этом ничего плохого и криминального», — сказал Сазонов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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