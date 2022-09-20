Бабаев: ЦСКА надо идти от матча к матчу и не гоняться за призраками в виде «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о планах команды в нынешнем сезоне.
«Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло. Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно. Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального», — приводят слова Бабаева «Известия».
После 10 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В следующем туре ЦСКА встретится с «Химками».
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