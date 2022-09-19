«За сговор арбитров нужно поставить на место». Разбор судейства 10-го тура РПЛ

В прошедшем туре РПЛ арбитры снова совершили несколько грубых ошибок, хотя в большинстве матчей всё было нормально. Специально для «Чемпионата» работу судей разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Слово Федотову.

«Урал» — «Ахмат» — 1:2

Неплохую работу провёл Кукуляк. Но он не показал жёлтую карточку игроку «Урала» на 29-й минуте за грубую игру. А вот ключевой момент произошёл на 62-й минуте: игрок «Ахмата», выпрыгивая, выставлял руку вверх и попал сопернику в лицо. Следовало назначить 11-метровый удар и показать жёлтую карточку. Но ни Кукуляк, ни VAR ничего не сделали. Хотя обычно в таких случаях вмешивались всегда.

В пользу «Урала» в очередной раз не назначили пенальти. Это уже тенденция, которую судьям никак не объяснить Иванову. Но Григорию Викторовичу надо что-то делать — из-за судей «Урал» лишается пенальти. При этом «прибивает» команду не один судья, а все — сговорились и решили мочить. За сговор арбитров нужно поставить на место, сказать, что вместо них спокойно возьмут молодых, которые будут грызть землю.

Оценка — 7,8.

Григорий Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Торпедо» — ЦСКА — 1:0

На 20-й минуте Шадыханов не показал карточку футболисту гостей за грубую игру. А на 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был весь второй тайм играть вдесятером.

Оценка — 7,8.

Павел Шадыханов Фото: РИА Новости

«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:1

По пенальти в ворота «Крыльев» вопросов нет — на месте руководства я бы спросил у чудака-Бейла, что это было и зачем так выставлять руки? Ну а главный момент матча — незасчитанный гол «Крыльев» в ворота «Ростова». Два игрока боролись за мяч, а Кукуян вдруг увидел фол и отменил гол. Что он там увидел, находясь за линией штрафной? Что игрок гостей положил ручки на спину соперника? Не отмена гола, а бред. Но это не проблема Кукуяна, а проблема департамента, который говорит всем арбитрам свистеть любой фол в атаке. В дерби Кукуян даёт бороться, там ноги отрывают, а здесь — баскетбол, свистит при обычной борьбе в атаке.

Оценка — 7,9.

«Динамо» — «Зенит» — 0:2

Карасёв отлично отработал матч повышенной сложности. На нытьё от «Динамо» не нужно обращать внимания — всё было по делу. Вторая карточка Фернандесу бесспорная — это срыв перспективной атаки. Никаких вопросов быть не может. Что касается карточки Захаряну, тот тут всё по делу — Сергей поставил его на место: нечего кидаться так на арбитров.

Оценка — 8,4.

Сергей Карасёв Фото: РИА Новости

«Пари НН» — «Оренбург» — 0:2

Хорошая работа Сухого, там не было сложных моментов. Когда арбитры посидят без работы — они судят лучше.

Оценка — 8,4.

«Краснодар» — «Химки» — 3:1

Безбородов отработал матч хорошо, всё было спокойно. Но вот за его рывок на 80-й минуте добавлю ему 0,1 балла. Напомню — человеку 49 лет, а он так бегает, что судьи прозвали Безбородова Усэйн Безбородов. Это будущее нашего судейства, а молодые должны смотреть и понимать, что это они обязаны делать такие спринты.

Оценка — 8,5.

Владислав Безбородов Фото: РИА Новости

«Сочи» — «Факел» — 1:1

На третьей добавленной к первому тайму минуте Бобровский не показал жёлтую карточку игроку хозяев за грубую игру. А на 90+6-й мяч попал в арбитра, он был обязан остановить игру и кинуть спорный в пользу «Сочи», а он просто продолжил матч. Также меня смутило, что Бобровский слишком долго принимал решения по жёлтым карточкам, кажется, Любимов, который работал на VAR, ему подсказывал. Было бы интересно послушать их переговоры и почему на каждую карточку Ян тратил больше минуты.

Оценка — 8,2.

«Спартак» — «Локомотив» — 1:0

На 38-й минуте Левников не показал жёлтую карточку игроку «Спартака». Зато на 69-й разобрался с попаданием мяча в руку футболиста «Локо» — движения в сторону мяча не было, рука — в естественном положении. Если бы рука была выше плеча или отставлена в сторону — был бы 11-метровый удар. Для Левникова был сложный матч, рад, что ему доверили игру — доказал, что не было никаких заговоров.

Оценка — 8,3.

Три лучших арбитра тура — Карасёв, Безбородов, Левников.