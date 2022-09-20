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Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами

Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр чемпионата мира — 2022 между телеканалами.

«Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.

Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.

Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не первый раз не будет участвовать в чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдёт очень хорошо. Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всё равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

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