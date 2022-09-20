Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр чемпионата мира — 2022 между телеканалами.
«Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.
Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.
Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не первый раз не будет участвовать в чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдёт очень хорошо. Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всё равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
- 20 сентября 2022
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:09
-
13:08
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52