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Рязанцев: верю всей душой, что «Торпедо» не покинет РПЛ. Хотелось бы выбраться со дна

Рязанцев: верю всей душой, что «Торпедо» не покинет РПЛ. Хотелось бы выбраться со дна
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев признался, что верит в сохранение московским клубом прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, стадион — новый виток в развитии клуба, потому что стадион – одно из необходимого для становления клуба, который хочет стать большим.

После победы над ЦСКА атмосфера была шикарная, все радовались, прыгали. Классные эмоции. Это была необходимая для нас победа. Всё нам нужно: и голы, и очки, и победы. Хотелось бы выбраться со дна. В раздевалке ничего не сломали, всё хорошо.

Что нужно сделать, чтобы победы стали регулярными? Если бы я точно знал ответ, мы были бы где-то в тройке, наверное. Во-первых, с этим вопросом надо к тренеру и его штабу, руководителям. Верю всей душой в то, что «Торпедо» не покинет чемпионат», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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