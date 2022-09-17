Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Торпедо» — ЦСКА — 1:0, обзор матча 10-го тура РПЛ, видео гола Стефана Шапича, травма Игоря Дивеева, 17 сентября 2022

Как ЦСКА умудрился «сгореть» худшей команде РПЛ?! Ещё и лидера потеряли
Михаил Рождественский
«Торпедо» — ЦСКА — 1:0, обзор матча
Комментарии
Похоже, Дивеев не сыграет за сборную. Зато есть сенсация тура!

РПЛ удивляет! Казалось, что с результатом матча 10-го тура между «Торпедо» и ЦСКА всё будет предельно ясно. Но игра подготовила для нас сюрприз.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Шапич – 33'

В первой половине тайма футбол был далёк от зрелищного. Команды на двоих создали всего один момент, но зато по-настоящему голевой: Бактиёр Зайнутдинов не попал по воротам с пары метров.

ЦСКА играл первым номером, хотя другого было странно ожидать. «Торпедо» же положилось на контратаки. К голу ближе была команда Владимира Федотова: на 27-й минуте Мойзес зарядил с правой, а Милан Гайич добил по трибунам.

«Торпедо»

«Торпедо»

Фото: РИА Новости

А забило в итоге «Торпедо»! На 33-й минуте Давид Караев хитро заработал штрафной, приукрасив отмашку Мойзеса и повесив того на жёлтую. Последовала подача, которую замкнул Стефан Шапич.

Гол «Торпедо» увеселил игру. ЦСКА активизировался, и наконец пошли моменты. Особенно активен был Мойзес — сначала опасно прострелил, а потом шарахнул в перекладину со штрафного. Однако забить до перерыва не удалось.

Во втором тайме ЦСКА продолжил давить, но поначалу делать это было трудно — «Торпедо» максимально уплотнилось в обороне. И всё же класс начал сказываться: команда Федотова так кружила вокруг штрафной, что защитники стали терять позиции.

Счёт должен был измениться на 53-й минуте, но Фёдор Чалов из суперпозиции почему-то не пробил, а решил сыграть на партнёра. А спустя пару минут в похожей ситуации всё же пробил, но попал в штангу.

ЦСКА чуть не поплатился за сверхатакующий футбол. Илья Кутепов развернул контратаку, а Караев бил, но защитник накрыл. А на 66-й минуте от пропущенного гола ЦСКА спас Игорь Акинфеев. Игорь Дивеев обрезался в центре поля, и Игорь Лебеденко вывалился один на один.

Федотов бросал в атаку все свои ресурсы. Сначала на поле вышел Адольфо Гайч, а следом должен был появиться Антон Заболотный. Так и произошло, но убирать пришлось Дивеева. Защитник неудачно приземлился и сразу дал понять, что всё серьёзно. Слёзы, замена, уход в раздевалку при помощи медиков. И это перед матчем сборной России!

Финальный навал ЦСКА так ни к чему и не привёл. У «Торпедо» геройствовали практически все, особенно Илья Кутепов и Артём Самсонов. Сенсация тура в РПЛ!

Уже и не скажешь, кому эти три очка были нужнее. ЦСКА теперь рискует выпасть из топ-3, а «Торпедо» по-прежнему находится в ужасном положении. Может, победа над фаворитом придаст сил и поможет спастись от вылета?

ЦСКА сенсационно проиграл аутсайдеру! Теперь армейцев обойдёт команда Карпина? LIVE ЦСКА сенсационно проиграл аутсайдеру! Теперь армейцев обойдёт команда Карпина? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022