Как ЦСКА умудрился «сгореть» худшей команде РПЛ?! Ещё и лидера потеряли

РПЛ удивляет! Казалось, что с результатом матча 10-го тура между «Торпедо» и ЦСКА всё будет предельно ясно. Но игра подготовила для нас сюрприз.

В первой половине тайма футбол был далёк от зрелищного. Команды на двоих создали всего один момент, но зато по-настоящему голевой: Бактиёр Зайнутдинов не попал по воротам с пары метров.

ЦСКА играл первым номером, хотя другого было странно ожидать. «Торпедо» же положилось на контратаки. К голу ближе была команда Владимира Федотова: на 27-й минуте Мойзес зарядил с правой, а Милан Гайич добил по трибунам.

«Торпедо» Фото: РИА Новости

А забило в итоге «Торпедо»! На 33-й минуте Давид Караев хитро заработал штрафной, приукрасив отмашку Мойзеса и повесив того на жёлтую. Последовала подача, которую замкнул Стефан Шапич.

Гол «Торпедо» увеселил игру. ЦСКА активизировался, и наконец пошли моменты. Особенно активен был Мойзес — сначала опасно прострелил, а потом шарахнул в перекладину со штрафного. Однако забить до перерыва не удалось.

Во втором тайме ЦСКА продолжил давить, но поначалу делать это было трудно — «Торпедо» максимально уплотнилось в обороне. И всё же класс начал сказываться: команда Федотова так кружила вокруг штрафной, что защитники стали терять позиции.

Счёт должен был измениться на 53-й минуте, но Фёдор Чалов из суперпозиции почему-то не пробил, а решил сыграть на партнёра. А спустя пару минут в похожей ситуации всё же пробил, но попал в штангу.

ЦСКА чуть не поплатился за сверхатакующий футбол. Илья Кутепов развернул контратаку, а Караев бил, но защитник накрыл. А на 66-й минуте от пропущенного гола ЦСКА спас Игорь Акинфеев. Игорь Дивеев обрезался в центре поля, и Игорь Лебеденко вывалился один на один.

Федотов бросал в атаку все свои ресурсы. Сначала на поле вышел Адольфо Гайч, а следом должен был появиться Антон Заболотный. Так и произошло, но убирать пришлось Дивеева. Защитник неудачно приземлился и сразу дал понять, что всё серьёзно. Слёзы, замена, уход в раздевалку при помощи медиков. И это перед матчем сборной России!



Финальный навал ЦСКА так ни к чему и не привёл. У «Торпедо» геройствовали практически все, особенно Илья Кутепов и Артём Самсонов. Сенсация тура в РПЛ!



Уже и не скажешь, кому эти три очка были нужнее. ЦСКА теперь рискует выпасть из топ-3, а «Торпедо» по-прежнему находится в ужасном положении. Может, победа над фаворитом придаст сил и поможет спастись от вылета?